النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة المقاصة في الدوري

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تقام في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري.

ويحتل مصر المقاصة، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، حسن الشامي وفاروق نور الدين.

خط الوسط: وسيم نغموشي، يوسف الجوهري، كريم مصطفى وأحمد داوودا.

الهجوم: عبد الله ياسين ولويس إدوارد.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد العربي، أحمد عبد العزيز "زيزو"، إبراهيم صلاح، أحمد مجدي، سافيولا، كابوريا، محمد حمدي زكي، اودو موسيس وهيثم جوينيش.