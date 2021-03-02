بريطانيا تحذر من فيروس كورونا طويل الأمد لدى الأطفال

حذر علماء بريطانيون، اليوم الثلاثاء، من أنه لا ينبغي تجاهل البيانات الناشئة عن فيروس كورونا طويل الأمد لدى الأطفال، نظرًا لعدم وجود لقاح لهذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى أن الأدلة التي تصف تلك الأعراض الدائمة لدى الصغار غير مؤكدة حتى الآن.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني أن البيانات المنشورة مؤخرًا من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية تسببت في إثارة القلق.

وتشير البيانات إلى أن 13% ممن تقل أعمارهم عن 11 عامًا وحوالي 15% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا أبلغوا عن عرض واحد على الأقل بعد 5 أسابيع من الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19".

ويقوم مكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة بأخذ عينات من الأسر بشكل عشوائي، نظرًا لأن الحالات الإيجابية لا تعتمد على وجود أعراض واختبار.