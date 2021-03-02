توقعات بفوز حزب رئيس السلفادور بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية

من المتوقع أن يفوز حزب رئيس السلفادور نجيب ابو كيلة بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية ، حسبما أعلنت الهيئة الانتخابية اليوم الاثنين.

وتم الإعلان عن النتائج الأولية بعد فرز أكثر من 85 في المئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الأنتخابات التي جرت أمس الأحد.

ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام ، يمكن لحزب نويفاس آيدياس /الافكار الجديدة/ الذي يتزعمه رئيس الدولة والحكومة المحافظ أن يحقق أغلبية الثلثين.

وقالت الهيئة إن نسبة الإقبال تراوحت بين 5 ملايين ناخب كانت 51 في المئة.

ويشغل الحزبان الرئيسيان "إف إم إل إن" و"أرينا" حاليا أغلبية واضحة من 84 مقعدا في البرلمان ، والذي يتكون من غرفة واحدة فقط.

وأسس أبو كيلة - 39 عاما، حزب نويفاس ايداس بعد أن طرده حزب "إف إم إل إن اليسارية " في عام 2017 لإهانة زميل في الحزب عندما كان رئيسًا لبلدية العاصمة سان سلفادور.

ومع ذلك، لم يتم تسجيل الحزب الجديد في الوقت المناسب لخوض الانتخابات البرلمانية في عام 2018 أو لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وبصفته مرشحًا للتحالف الكبير المحافظ للوحدة الوطنية، أصبح أبو كيلة أصغر رئيس دولة وحكومة في تاريخ السلفادور وأول رئيس منذ نهاية الحرب الأهلية من 1980 إلى 1992 لا ينتمي إلى أي من حزبي إف إم إل إن"أو "ارينا".

وبدأ فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات في يونيو 2019 وتراوح معدل شعبيته حول 80 في المئة.

ومع ذلك ، يرى النقاد أن أبو كيلة يمثل تهديدًا للديمقراطية بسبب ميوله الاستبدادية.

كان أبو كيلة نشر جنودا في البرلمان في فبراير من العام الماضي في محاولة للضغط على النواب للموافقة على تمويل خطته الأمنية، ونظرا لأن حزبه لم يمثل بعد في البرلمان ، فقد كان من الصعب جدا عليه حتى الآن تفعيل التشريع.