ميركل تعلن عن استراتيجية لاختبارات كورونا لتأمين إجراءات الفتح

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن استراتيجية واسعة النطاق وممتدة عبر شهور لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لتأمين إجراءات الفتح المزمع اتخاذها بعد الإغلاق الحالي.



جاء ذلك وفقا ذكرته المستشارة الألمانية خلال جلسة افتراضية لكتلة تحالفها المسيحي اليوم الثلاثاء.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين في الجلسة أن ميركل قالت إن تقديرات الحكومة الألمانية تشير إلى أن هناك حاجة لهذه الاستراتيجية لشهور أبريل ومايو ويونيو المقبلة.



وأضافت ميركل أن التطعيمات سيكون لها لاحقا تأثيرات سائدة بحيث لا تصبح هناك حاجة إلى استراتيجية الاختبارات بمثل هذا الحجم.



وتابعت ميركل أن تقديرات الحكومة تشير أيضا إلى أن الإختبارات الذاتية الكشف عن الإصابة بكورونا الذاتية واختبارات المستضد السريعة غير متوافرة بعد بكميات كبيرة، وقالت ميركل إنه إلى جانب الاختبارات الذاتية الثلاثة التي تمت الموافقة عليها، هناك 96 طلبا للحصول على الموافقة. وقالت إن المتوقع أن تتمكن حوالي 40 جهة إنتاج من تقديم عروض صالحة، وذكرت أنه يجب الآن استبيان الكمية التي يمكن توافر هذه الاختبارات بها على المدى القصير.



ورأت ميركل أن هناك حاجة لشهر مارس الجاري من أجل إعداد استراتيجية تأمين شاملة لإجراءات الفتح، مشيرة إلى أن الأولوية في هذا ينبغي أن تكون للمدارس والحضانات لأنه في حال عودة كل التلاميذ إلى المدارس وكل الأطفال إلى الحضانات فإن هذا يعني عودة حركة ما لا يقل عن 15 مليون شخص، وأوضحت ميركل أنه في حال إجراء اختبار لهؤلاء الأشخاص مرتين أسبوعيا بتكلفة تتراوح بين 3 إلى 5 يورو، فإن التكلفة الإجمالية ستصل إلى عدة مئات ملايين اليورو في الشهر.



ونقل المشاركون عن ميركل قولها إنه ينبغي على الشركات أن تقدم عرض اختبار للعاملين، وأضافت أن الحكومة ستتشاور مع الشركات حول ما يمكن أن تعرضه وتقدمه للعاملين، مشيرة إلى أن هذا إسهام للصالح العام كما أنه إسهام من أجل السلامة في المصانع.