جونسون: الممارسات التمييزية التي قامت بها شركة متنزهات غير مقبولة تماما

وصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الممارسات التي قامت بها شركة مالكة لمتنزهات لقضاء العطلات جرى اتهامها بالتمييز العنصري، بأنها "غير مقبولة تماما".

وتم اتهام شركة "بونتينز"، التي تدير العديد من منتجعات الخدمة الذاتية ونصف الإقامة في أنحاء بريطانيا، بالقيام بممارسات تمنع المسافرين الأيرلنديين من قضاء العطلات في المتنزهات، مثل إلغاء حجوزات الأشخاص ذوي اللهجة أو الاسماء الأيرلندية.

وقال المتحدث أثناء إحاطة إعلامية مع الصحفيين اليوم الثلاثاء: "هذا غير مقبول تماما. لا يجب التمييز ضد أي شخص في المملكة المتحدة بسبب الاصل العرقي أو الإثني".

وأضاف أنه "من الصواب أن تقوم لجنة المساواة وحقوق الإنسان و/بونتينز/، بالتحقيق في الأمر ومعالجته".