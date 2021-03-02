‏احتفل المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر، ببدء تصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح".

ونشر قمر، صور من كواليس التصوير عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الحمد لله النهارده أول يوم تصوير فيلم تحت تهديد السلاح، من تأليفي وإنتاج الحاج أحمد السبكي وإخراج محمد حماقي".

وتابع: "الفيلم بطولة حسن الرداد، وفتحي عبد الوهاب، ومي عمر، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد بدير، وعباس أبو الحسن، دعواتكم .. يا مسهل يارب".

يذكر أن أيمن بهجت قمر انتهى مؤخرًا من كتابة فيلم "أهل الكهف" إنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة، يشارك ببطولته كل من الفنان خالد النبوي وأحمد عيد ومحمود حميدة، ومصطفى فهمى، ومحمد فراج، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فؤاد سليم، وريم مصطفى، وصبري فواز، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد وماجد المصري.

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