رئيس جامعة طنطا يستقبل منسقي المبادرة الرئاسية حياة كريمة

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" في الغربية، بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي للجامعة، والدكتورة زينب سامي المنسق العام بالغربية، وعبدالوهاب الحضرى وهبه الشرقاوي "منسق مساعد"، والدكتور محمد النويهي وحنان الجندي.

وأعلن ذكي دعمه المطلق لمبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف، مثمنًا جهود القيادة السياسية الحكيمة في تنفيذ عديد المبادرات الرائعة على أرض الواقع في جميع النواحي.

وأكد حرص جامعة طنطا على الاستثمار الأمثل لإمكاناتها وتعظيم قدراتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل محافظة الغربية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وغيرها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة تنسيق الجهود، وتحديد الأدوار والمسئوليات المشتركة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في الغربية والجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يضمن تنفيذ المبادرة وبلورة رسالتها في صورة محاور عمل فعلية قابلة للتنفيذ.

من جانبهم، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة في الغربية جانب من أنشطة المؤسسة في قرى مركز زفتى، وطرح عديد الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك مع جامعة طنطا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى محافظة الغربية.