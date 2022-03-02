 بولندا تسجل 12 ألفا و980 إصابة جديدة و269 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 12 ألفا و980 إصابة جديدة و269 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:23 ص

سجلت بولندا 12 ألفا و980 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 269 حالة وفاة جراء الجائحة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و680 ألفا و34، والوفيات إلى 111 ألفا و586.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و354 ألفا و124 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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