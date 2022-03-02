رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليات الطب والتربية والعلوم

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز،. رئيس جامعة الأقصر، سير أعمال التشطيبات النهائية في المشروعات الجامعية بمدينة طيبة، رافقه كلًا من الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور ممدوح كامل المشرف على تجهيز كلية التربية، والدكتور محمود النوبي، رئيس وحدة ضمان الجودة بالجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة سير أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الإنشائي الجديد لكلية الطب وما وصلت إليه نسب التنفيذ، والتي وصلت إلى نحو 85٪، تمهيدًا لاستلامه وفرشه وتجهيزه لبدء الدراسة فيه العام الجامعي المقبل.

كما تفقد رئيس الجامعة سير أعمال التشطيبات النهائية بكلية العلوم والتي وصلت لنسب تنفيذ عالية تخطت 90٪، وسيتم تسلم مبنى الكلية نهاية الشهر الجاري، والذي يضم 6 معامل ومكتبة ومدرجين، وفصول للسكاشن، وملعب خماسي.

كما تابع رئيس الجامعة سير أعمال التشطيبات النهائية بكلية التربية والتي قاربت أيضًا على الانتهاء، وسيتم تسلم المبنى نهاية الشهر الجاري، حيث تضم الكلية معملين و5 قاعات دراسية، ومكتبة وملعب خماسي.

واختتم عزوز جولته بتفقد كلية الطب وأعمال التشطيبات بمعمل الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 250 جهازًا.