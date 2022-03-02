رئاسة الحرمين الشريفين تجري أعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم عليه السلام

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، أعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم – عليه السلام.

وقال مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد إن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال والخدمات الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام.

وأشار إلى أنه نُفذت أعمال الصيانة الدورية وتنظيف مقام إبراهيم عليه السلام - بأساليب متطورة حديثة مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية واستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.