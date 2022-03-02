البيت الأبيض: بايدن سيدين بوتين لغزوه أوكرانيا في أول خطاب له عن حالة الاتحاد

ذكر البيت الأبيض مساء الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم أول خطاب له عن حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي لإظهار إدانته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزوه أوكرانيا.

ووفقا لمقتطفات نشرها البيت الأبيض مسبقا لخطاب بايدن، من المقرر أن يشيد الرئيس الأمريكي برد الغرب على غزو روسيا لأوكرانيا ويدين الرئيس الروسي لـ"عدوانه".

وسيقول بايدن ، في الخطاب المقرر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش ، إن "حرب بوتين كانت مدبرة وغير مبررة. ورفض (بوتين) الجهود المبذولة في مجال الدبلوماسية. كان يعتقد أن الغرب وحلف (شمال الأطلسي) الناتو لن يستجيبا. وكان يعتقد أنه يستطيع تقسيمنا هنا في الداخل".

وسيضيف بايدن: "بوتين كان مخطئا... كنا مستعدين".