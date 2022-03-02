ندوة عن «المتحور أوميكرون الوقاية والعلاج» بإعلام زفتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد مجمع إعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "المتحور أوميكرون الوقاية والعلاج" بمكتبة المدرسة الثانوية التجارية المشتركة بزفتى.

تحدثت فى الندوة الدكتورة مى عبد الحميد مسئول التطعيمات بالإدارة الصحية بزفتى عن فيروس كورونا ومتحوراته.

وأوضحت أهم أعراض أوميكرون والمتمثلة في البرد والكحة والعطس والرشح وألم في الحنجرة وحرارة ضعيفة وإرهاق، قائلة إن أوميكرون ليس خطير كسابقية من المتحورات ولكن خطورته في سرعة انتشاره.

ثم شرحت طرق الوقاية منه، والتي من أهمها سرعة علاج الأعراض واتباع النظم الغذائية الصحية وشرب السوائل وخاصة الماء بكثرة، مشددة على ضرورة أخذ اللقاح.