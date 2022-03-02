شن حملة تفتيشية ضخمة على المنشآت الطبية بالأقصر

شنت إدارة تموين إسنا بالأقصر، بالاشتراك مع قسم العلاج الحر بإدارة إسنا الصحية، ومفتشي الصيادلة حملة تفتيشية على المنشآت غير المرخصة من الجهات المختصة والتي تمثل خطورة على المواطنين وعدم التزام أصحابها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وتم ضبط صيدلية بدون ترخيص داخل مستوصف طبي غير مرخص، وتم التحفظ على محتويات الصيدلية وهي عبارة عن أنواع مختلفة من الأسبرين والأقراص وأدوية الشراب وسرنجات حقن والتي قدرت قيمتها بحوالي 50 ألف جنيه تقريبًا.

كما تم ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير المصرح بتداولها خارج المنظومة، ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى أدوية حرة غير مصرح بتداولها خارج الأماكن المخصصة لها داخل أحد غرف العمليات غير المرخصة من الجهات المختصة بعيادة نساء وتوليد بشارع البحر القديم ببندر إسنا والتي تقدر بمبلغ 65 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر القضائية اللازمة والعرض على النيابة العامة.