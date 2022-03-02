مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تقديم المساعدات إلى أوكرانيا ليس سهلا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن أوكرانيا تشهد نزاعًا مستمرًا مع كل المخاطر والقيود المصاحبة له، لافتًا إلى تواصله عن طريق الرسائل مع رئيس وكالة الرقابة النووية الأوكرانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن رئيس وكالة الرقابة النووية الأوكرانية بعث رسالة إلى الوكالة يطلب فيها المساعدة الرسمية، متابعًا: «أوكرانيا عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتوقعون منا المساعدة».

ونوه إلى أن الظروف الراهنة تجعل من تقديم المساعدة ليس بالعملية السهلة، مضيفًا: «أتواصل مع كل الأطراف للتعرف على الأسلوب الفعال لتوفير تلك المساعدات، والمشاورات مستمرة، لكن لا يمكنني الآن الإفصاح عن موعد إرسالها».

وأكد أن المشاورات فعالة ومستمرة مع كل الجهات المعنية في تلك العلمية، مشيرًا إلى وجود دعم كبير لجاهزية الوكالة من أجل الانخراط مع أوكرانيا وروسيا وتسهيل هذه المساعدات الضرورية.

وتابع: «سأبذل كل الجهود والإمكانيات لأكون حاضرًا وتقديم المساعدة التي تحتاجها أوكرانيا، وأرجو أن تكونوا صبورين لأن المفاوضات حساسة وجارية ومستمرة».