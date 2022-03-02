برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بتموين الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استمرار البرنامج التدريبي لعدد 56 موظف بالمديرية والإدارات التابعة لها خلال الفترة من 26/2/2022 وحتى10/3/2022، لرفع كفاءة ومهارة العاملين من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدد 2 برنامج تدريبي؛ حيث سيحمل الأول عنوان "معايير الجودة في تقديم الخدمات"، والثاني بعنوان "التوجهات المستقبلية الحديثة في جودة الخدمات للمواطنين في ضوء رؤية موص 2030، وذلك تمهيدًا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي في جولتها الثالثة.

وتعقد الدورة التدريبية بمقر مكتبة مصر العامة بقاعة مجهزة بكل الأجهزة اللازمة للتدريب ويقوم بإلقاء المحاضرات الدكتور ماهر عبد الخالق السيسي، وكذلك عقد ورش عمل لموضوع البرنامج التدريبي.