أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي السعودية سجلت 476 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 746 ألفا و66 إصابة، كما سجلت شفاء 719 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 725 ألفا و107 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9002 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 519 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 880 ألفا و970 إصابة، كما سجلت شفاء 1613 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 873 ألفا و139 حالة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2301 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض857 إصابة جديدة، و7 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 495 ألفا و972 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و276 حالة وفاة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 1267 إصابة، وشفاء 2343 شخصا، فضلا عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2752 إصابة جديدة، وتعافي 1550 حالة ليصل الإجمالي إلى 489 ألفا و331 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1455 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة .

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة، 159 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و161 ألفا و290 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16.002، كما تم تسجيل 518 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و141 ألفا و932 حالة.