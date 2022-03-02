 وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأرض الزراعية وأدوار مخالفة في قرى طنطا - بوابة الشروق
الأربعاء 2 مارس 2022 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأرض الزراعية وأدوار مخالفة في قرى طنطا

علاء شبل:
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 12:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 12:41 م

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأرض الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وقال حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 11 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

كان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك