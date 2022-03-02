البنك الدولي يستعد لإقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

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يستعد البنك الدولي لإقرار حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وأعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الثلاثاء في بيان صحفي مشترك مع كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف حوالى 350 مليون دولار بسرعة للمساعدة على استقرار ميزانية أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تأتي موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على هذه الخطوة هذا الأسبوع.

كما سيتم صرف حزمة إضافية سريعا بقيمة 200 مليون دولار لمشاريع الصحة والتعليم.

ويراجع صندوق النقد طلبا من كييف للحصول على تمويل طارئ قدم الأسبوع الماضي.

وقد يُتخذ قرار بشأن هذه الأموال الأسبوع المقبل وتستمر الجهود في توفير خط ائتماني قيمته 2ر2 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات.