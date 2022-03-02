إدارة بايدن تستعد لتوسيع قائمة الشخصيات الروسية صاحبة النفوذ المالي والسياسي المشمولة بعقوبات

يستعد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوسيع قائمة الشخصيات الروسية صاحبة النفوذ المالي السياسي، الخاضعين للعقوبات الأمريكية، بهدف معاقبة النخبة المالية المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على غزوه لأوكرانيا.

ونقلًا عن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، مساء الأربعاء، قال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية، إنهم يعملون على إعداد قائمة بالأسماء التي من المتوقع أن تضاف إلى الشخصيات الروسية صاحبة النفوذ المالي السياسي، والخاضعين مؤخرًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض، اليوم الأربعاء، رغم ضغوطات الغرب على موسكو والعقوبات الاقتصادية المفروضة، وآخرها إغلاق الولايات المتحدة مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم كييف أن القوات الروسية تقترب أكثر من العاصمة الأوكرانية، فيما أفاد مراسل «العربية» و«الحدث» بأن القوات الروسية تحاصر كييف من الجهات كافة.