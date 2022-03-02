وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير إدارة تنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الدكتورة عبير حامد مدير الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور أكرم حسن، إن اللقاء استهدف مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة بجميع المراحل ‏التعليمية ومراجعة معامل الكمبيوتر بالمدارس، مثنيا على الدور الفعال للإدارة العامة لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الذى أسهم فى الارتقاء بالمادة على مستوى ‏الجمهورية.‏

وأوضح الدكتور أكرم، أن الطلاب بصدد عصرا جديدا غدت فيه التكنولوجيا الرقمية المتطورة هى البنية الأساسية للاقتصاد العالمى والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة ‏المستدامة والتى لن تتأتى إلا بالعمل على محورين رئيسيين هما التحول الرقمى وبناء الإنسان عماد النهضة وقوام التنمية، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على ‏بناء شخصية الطالب وتزويده بالمهارات اللازمة لذلك وبالأدوات التكنولوجية الحديثة‎