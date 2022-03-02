 وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير إدارة تنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة - بوابة الشروق
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وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير إدارة تنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 3:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 3:56 م

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الدكتورة عبير حامد مدير الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور أكرم حسن، إن اللقاء استهدف مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة بجميع المراحل ‏التعليمية ومراجعة معامل الكمبيوتر بالمدارس، مثنيا على الدور الفعال للإدارة العامة لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الذى أسهم فى الارتقاء بالمادة على مستوى ‏الجمهورية.‏

وأوضح الدكتور أكرم، أن الطلاب بصدد عصرا جديدا غدت فيه التكنولوجيا الرقمية المتطورة هى البنية الأساسية للاقتصاد العالمى والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة ‏المستدامة والتى لن تتأتى إلا بالعمل على محورين رئيسيين هما التحول الرقمى وبناء الإنسان عماد النهضة وقوام التنمية، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على ‏بناء شخصية الطالب وتزويده بالمهارات اللازمة لذلك وبالأدوات التكنولوجية الحديثة‎

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