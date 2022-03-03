عون يتلقى اتصالا من مسؤولة أمريكية لبحث ترسيم الحدود البحرية

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند، تناول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والتطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء تم خلال الاتصال "عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في ما خص التعاون بين البلدين".

وتناول الاتصال بحث "المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الأمريكية إلى بيروت، إضافة إلى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلا عن التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا".

يذكر أن أوكرانيا تتعرض منذ الخميس الماضي لعملية عسكرية أطلقتها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية.