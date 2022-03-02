مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم حول أفغانستان

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ذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، في بيان صحفي أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اجتماعا، حول أفغانستان اليوم الأربعاء.

وسيستعرض أعضاء المجلس الوضع السائد في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة 19 و30 دقيقة بالتوقيت المحلي لكابول.

وأضاف البيان أن ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، ستقدم تقريرها لأعضاء المجلس خلال الاجتماع.

يأتي ذلك، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في أفغانستان، وأقرت بأن الجهود جارية لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المساعدات الإنسانية لأفغانستان.