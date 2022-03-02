شركة بوينج الأمريكية تعلق تعاملاتها مع روسيا

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أوقفت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات تعاملاتها مع الخطوط الجوية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أن هذا القرار يؤثر على إمدادات قطع الغيار وكذلك الصيانة والدعم الفني.

وقالت إن بوينج علقت أنشطتها الاقتصادية الرئيسية في روسيا في الوقت الحالي.

وقال البيان "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".

وكانت بوينج قد أعلنت في وقت سابق الإغلاق المؤقت لمكتبها في كييف ومركز للتدريب على الطيران في موسكو. وبسبب العقوبات، لن يتم بيع أي طائرة إلى روسيا.