وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة لـ لاعبي الفريق الأول التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، قبل جلسة التجديد والمقرر لها غدا الخميس، كما أعلن مسبقا.

ويستعد الأبيض لمواجهة فيوتشر، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ10 من مسابقة الدوري المصري.

وقال مرتضى في فيديو مسجل، عقب الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي الجديد: «ننتظر اللاعبين في جلسة الخميس، من يريد الاستمرار سنرحب ومن سيغالي في الطلبات المادية لا نريده، وعلى رأي الفنان راغب علامة (اللي باعنا خسر دلعنا)».

وأضاف: «من يريد الاستمرار سيأخذ مستحقاته في موعدها والمكافآت ستزداد، أصبحت نجم وتمتلك فيلا وسيارة بسبب نادي الزمالك ومن لا يعرف قيمته بالسلامة».

وشدد: «سأعلن أمام الجماهير نتائج جلسة التجديد، سواء من جاء للتوقيع والتجديد أو من كان من المفترض أن يحضر ولم يأتي، سأقول له شكرا بالتوفيق في مكان آخر، لكن عندما تشعر بالندم لا تنسى جماهير الزمالك بالملايين».

واسترسل: «إن لم تأتي للتجديد سنقيم لك حفلا للتكريم، لكن تذكر رد فعل الجماهير عندما تغضب من أحد ماذا سيحدث، انظروا لمصطفى فتحي، التجديد سيكون بشروط النادي، وهنا هل ستختار الحب أم المليارات؟، برأيي سأختار الحب لأنه يدوم أما المليارات ستنتهي».

ومن المنتظر أن يحضر جلسة التجديد كلا من (طارق حامد - المغربي أشرف بن شرقي - محمد أبوجبل - محمد أوناجم - عمر السعيد - رزاق سيسيه - حازم إمام - محمد أشرف روقا).