مدرب فيوتشر: اللاعبون اشتكوا من طريقة تعامل حكم مباراة الزمالك

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أعرب محمد عبدالكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، عن استيائه من طريقة محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك اليوم في بطولة الدوري.

وقال عبدالكريم في تصريحات عبر قناة الحياة «اللاعبون اشتكوا من طريقة الحكم معهم، أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك ولم يخترقونا إلا بالكرات الثابتة فقط».

وأكمل :«جنش سيعود بعد توقف الدوري عقب مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم، مروان محسن لازال أمامه فترة طويلة قبل العودة».

وخسر فيوتشر على يد الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مثيرة جمعت الفريقين اليوم الأربعاء بالجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 -2022.