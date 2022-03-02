أمريكا تفرض عقوبات على 4 ميسرين ماليين مرتبطين بداعش جنوب إفريقيا

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 4 ميسّرين ماليين "وسيط مالي" مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي، في موزمبيق جنوب شرقي إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في أفريقيا ومنهم جنوب أفريقيا لتفكيك شبكات الدعم المالي للتنظيم الإرهابي، مضيفا أن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة تشمل كلا من فرهاد هومر وسراج ميلر وعبد الله حسين أباديغا وبيتر تشارلز مباغا المتواجدين في جنوب أفريقيا لدورهم كميسرين ماليين لتنظيمي داعش الإرهابي وداعش موزمبيق.

وأوضحت أن داعش الإرهابي، يحاول توسيع نفوذه في إفريقيا من خلال عمليات واسعة النطاق لا سيما في المناطق التي تكون فيها سيطرة الحكومة محدودة، مشيرة إلى أن فروع التنظيم الإرهابي في أفريقيا تعتمد على السرقة وابتزاز السكان المحليين والاختطاف للحصول على فدية، إضافة إلى الدعم المالي من التسلسل الهرمي للتنظيم.

وأشارت إلى أن الهدف من إجراء اليوم هو عرقلة وكشف أنصار داعش الإرهابي الذين يجمعون الإيرادات للتنظيم الإرهابي ويستغلون النظام المالي في جنوب أفريقيا؛ لتسهيل التمويل لفروع وشبكات داعش في جميع أنحاء أفريقيا.