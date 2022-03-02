وزير الخارجية الأوكراني: يجب عزل كل البنوك الروسية من نظام سويفت

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو أدت إلى تدهور الاقتصاد الروسي، لافتًا إلى عقد اتصالات مع الشركاء الأوروبيين لتوسيع نطاق العقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده.

وأضاف خلال كلمة له، مساء الأربعاء، أن «هذا العمل الخاص بفرض العقوبات لن ينتهي حتى إنهاء الحرب»، مشيدًا بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بعزل البنوك الروسية الرئيسية من نظام «سويفت» العالمي المالي.

وأشار إلى عزل بنوك روسية أخرى من النظام المالي، معقبًا: «من الضروري عزل كل البنوك الروسية من نظام سويفت، ومن يستخدم البنوك الروسية عليه معرفة أنه يستخدم الأموال الدموية للشعب الأوكراني».

ولفت إلى أن بلاده اقترحت إلغاء عضوية روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لكن الاقتراح تم تجاهله، مشددًا على أهمية «جعل موسكو دولة غير قانونية في مجلس الأمن الدولي».