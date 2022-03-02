 وزير الخارجية الأوكراني: يجب عزل كل البنوك الروسية من نظام سويفت - بوابة الشروق
الأربعاء 2 مارس 2022 4:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأوكراني: يجب عزل كل البنوك الروسية من نظام سويفت

وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 3:55 م

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو أدت إلى تدهور الاقتصاد الروسي، لافتًا إلى عقد اتصالات مع الشركاء الأوروبيين لتوسيع نطاق العقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده.

وأضاف خلال كلمة له، مساء الأربعاء، أن «هذا العمل الخاص بفرض العقوبات لن ينتهي حتى إنهاء الحرب»، مشيدًا بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بعزل البنوك الروسية الرئيسية من نظام «سويفت» العالمي المالي.

وأشار إلى عزل بنوك روسية أخرى من النظام المالي، معقبًا: «من الضروري عزل كل البنوك الروسية من نظام سويفت، ومن يستخدم البنوك الروسية عليه معرفة أنه يستخدم الأموال الدموية للشعب الأوكراني».

ولفت إلى أن بلاده اقترحت إلغاء عضوية روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لكن الاقتراح تم تجاهله، مشددًا على أهمية «جعل موسكو دولة غير قانونية في مجلس الأمن الدولي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك