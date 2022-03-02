 الدنمارك تسجل 18 ألفا و729 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 مارس 2022 9:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الدنمارك تسجل 18 ألفا و729 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 9:18 ص

سجلت الدنمارك 18 ألفا و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 38 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و829 ألفا و529 إصابة، والوفيات إلى 4696.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و165 ألفا و75 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك