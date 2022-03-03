طالب المنصورية العائد من أوكرانيا يروي تفاصيل عودته عقب نشوب الحرب

قال الطالب سيد عبد الدايم، من قرية المنصورية بمدينة دراو بأسوان، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب في مدينة خار كيف أوكرانيا، مع بداية المناوشات كنا غير مهتمين لأننا كنا مركزين في دراستنا لأن حضورنا هدفه رسالة التعليم، لكن عندما وصلتنا أخبار بهجوم روسيا وتم التنبيه علينا بالنزول للملجأ، وكان الوضع أصبح سيئ للغاية.

وأضاف عبد الدايم: "لقد قررنا الطلاب المصريين الاتصال بالسفارة وتم التواصل مع رئيس الجالية المصرية وتنواصلنا مع الدكتور نبيل مكرة وزيرة الهجرة، وبالفعل تم التواصل مع الجهات السيادية والتي إنتهت باهتمام الرئيس السيسي والذي أرسل طائرات إجلاء من دولة رومانيا، موضحا أن المشكلة كانت كيف نعبر الحدود من شرق أوكرانيا إلى غربها.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ١٥٠٠ طالب مصري ينتظرون العودة من أوكرانيا.