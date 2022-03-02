قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النقاش حول اشتراطات البناء على مستويات مختلفة، مشددًا على أهمية دور البرلمان في مساعدة الدولة فيما تفعله.

ووجه في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق، صباح الأربعاء: «البرلمان لازم يساعدنا فيما نفعله، لأن ما نفعله ليس الهدف منه إننا نؤذي المواطن، هو بتاعنا ومننا كلنا لكننا بلد».

وتابع: «حد تاني يقول أنا لو مكانك مخليش في محافظة القاهرة حاجة تتبني تاني.. لكنا إحنا مش هنسيب الناس كدة، وسمعت نقاشا كبيرا حول تراخيص البناء، أنا بسمع وبشوف تعليقات الناس، ومش هنزايد على بلدنا».

وشدد على أهمية الشرح للمواطنين بصورة كبيرة بشأن الطرق أو الإسكان أو أي موضوعات طرحت خلال تلك المناقشة، معربًا عن أمنياته في وصول المعلومات إلى المواطنين والمسؤولين عن الدولة.