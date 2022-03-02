بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند عددا من الملفات ومن بينها تطورات عملية استيراد الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن عبر سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينها، اليوم الأربعاء، وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وتم خلال الاتصال عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين.

وتناولت المباحثات المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الأمريكية الى بيروت، إضافة الى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية.

وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى عملية استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.