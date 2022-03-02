إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد مساحة 2100 متر مربع بأرمنت بالأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة.

واسفرت الحملة عن تنفيذ قرارين إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الرزيقات قبلي وتم استرداد الأراضي المتعدى عليها باجمالي مساحة 2100 متر مربا.

وأكد العميد عبد الله عاشور، رئيس المركز، استمرار المتابعة الدورية والتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وجميع جهات الولاية والإدارات والجهات المعنية لإزالة التعديات في المهد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعدي على الأراضي المستردة.