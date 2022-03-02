الرئيس السيسي عن تطوير مناطق في القاهرة: المستثمرون بيشتغلوا في الحتت اللي مفهاش مشكلة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية عرض المناطق المطورة قبل وبعد التطوير، حتى يرى المواطنون الهدف مما تفعله الدولة.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق، صباح الأربعاء، أن البعض يتصور بأن الدولة تطور تلك المواطن حتى يحولها المستثمر إلى شيء آخر، معقبًا: «في ناس متصورة إن المستثمر هياخد المنطقة ويعملها حاجة، وده شغل بيعمله ناس متعرفش».

وتابع: «المستثمرون بيشتغلوا في الحتت اللي مفهاش مشكلة زي التجمع والعلمين والعاصمة والجلالة، مش هتبقى حاجة جميلة وسط حاجة متواضعة، لكن الدولة هدفها تحسين حياة المواطنين، ولو كنا عرضنا الأفلام حول الواقع الموجود وفيلم صغير عن الشكل الحالي الذي وصلنا له؛ يعلم المواطن سبب ما نفعله».