بلجيكا تغلق سفارتها في كييف وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا

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أغلقت بلجيكا سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف على ضوء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وعزت وزارة الخارجية البلجيكية في منشور على تويتر مساء الثلاثاء هذا القرار إلى "الوضع الأمني المتغير".

وذكرت وكالة الأنباء (بيلجا) نقلا عن الوزارة أن الموظفين غادروا البلاد بالفعل.

وأفاد التقرير بأن الدعم القنصلي للبلجيكيين سيستمر من الحدود إلى الدول المجاورة لأكرانيا.

وكانت السفارة البلجيكية قد نُقلت مؤخرا إلى السفارة الفرنسية بسبب الحرب. وأغلقت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة بالفعل عمليات سفارتها في أوكرانيا.