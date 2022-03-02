 بلجيكا تغلق سفارتها في كييف وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 2 مارس 2022 4:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

بلجيكا تغلق سفارتها في كييف وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا

علم بلجيكا
علم بلجيكا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 4:02 ص

أغلقت بلجيكا سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف على ضوء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وعزت وزارة الخارجية البلجيكية في منشور على تويتر مساء الثلاثاء هذا القرار إلى "الوضع الأمني المتغير".

وذكرت وكالة الأنباء (بيلجا) نقلا عن الوزارة أن الموظفين غادروا البلاد بالفعل.

وأفاد التقرير بأن الدعم القنصلي للبلجيكيين سيستمر من الحدود إلى الدول المجاورة لأكرانيا.

وكانت السفارة البلجيكية قد نُقلت مؤخرا إلى السفارة الفرنسية بسبب الحرب. وأغلقت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة بالفعل عمليات سفارتها في أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك