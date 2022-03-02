القوات الجوية السعودية تشارك بتمرين العلم الأحمر في أمريكا

وصلت مجموعة من القوات الجوية السعودية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر-2022" اليوم الأربعاء إلى قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة مع عدد من الدول في تمرين جوي يحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية والتصدي لأي قوة جوية وأرضية مضادة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر قائد مجموعة القوات الجوية، المشاركة في التمرين قوله :" جرى وصول جميع المشاركين من الأطقُم الجوية الفَنية والمُسانِدة للمشاركة بِتمرين العلم الأحمر، وبعدد سِت طائرات من طراز "ف-15 إس أي" متعددة المهام التي تُعد الأحدث بين مثيلاتها، إلى قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة عدد من الدول الصديقة".

وأضاف أن هذه المشاركة هي الثامنة للقوات الجوية لهذا التمرين الذي يتميز بالدقة في إعداد المشاهد التي تحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية متقدمة والتصدي لأي قوة جوية وأرضية مضادة، ودراسة تكتيكات العدو الحديثة وطرق التصدي لها، وتأتي التهديدات التشبيهية في التمرين هي الأكثر تعقيداً التي تمكننا من اختبار قدراتنا القتالية وتحقيق الفائدة القصوى منها في المعارك الحقيقية.

يذكر أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد والقتال.