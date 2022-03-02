موريتانيا تعلن إجلاء 22 طالبا كانوا عالقين في أوكرانيا عبر المجر

أعلن وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ليل الثلاثاء/ الأربعاء أن مصالح بلاده القنصلية في ألمانيا تمكنت من إجلاء 22 طالبا موريتانيا كانوا عالقين في أوكرانيا وأنهم بصحة جديدة ووصلوا إلى المجر.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بنواكشوط أنه تم حجز فنادق للطلبة وسيتم نقلهم خلال ساعات إلى تركيا ومنها إلى بلادهم.

وأشار إلى أنه حسب المعلومات الدقيقة فإن العدد الكلي للطلبة الموريتانيين العالقين 35 طالبا 7 منهم غادرو أوكرانيا قبل الأزمة بأيام و28 كانوا موجودين هناك في بداية العمليات العسكرية وتم الاتصال بهم من طرف سلطات بلادهم.

وقال إن اللجنة تمكنت عبر هذه الاتصالات من تجميعهم في قطار متجه إلى غرب أوكرانيا ، مشيرا إلى أن هذه المجموعة كانت موجودة في عدة مدن وكانت وجهتهم في الأساس إلى بولندا إلا أنه نظرا للزحام الشديد تم تحويل الوجهة إلى المجر التي وصلوها على ثلاث دفعات.

وأوضح أنه أجرى اتصالات بنظيره المغربي ناصر بوريطه بهدف حجز مقاعد لهؤلاء الطلبة في رحلات تنظمها الخطوط المغربية للمواطنين المغاربة هناك والذي عبر عن استعداده لتلبية هذا الطلب إلا أن الوزارة حصلت على هذه الرحلة شبه المباشرة من بودابست.