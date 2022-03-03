إيسترن كومباني: النتائج ستكون أكبر رد على المنتقدين

أكد هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي إيسترن كومباني، أنه تم وضع خطة إستراتيجية لصعود الفريق الأول لكرة القدم في وقت قياسي من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز حتى لوضع النادي في المكانة التي يستحقها.

وأوضح هاني أمان في تصريحاته: «سبب تعثرنا في البداية كونها مرحلة جديدة على الفريق وأتت في ظروف لم تجعلنا جاهزين إداريًا، خاصة أن الصعود جاء في وقت الانتخابات وتغيير مجلس إدارة النادي، ولكن الآن تكون مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز له أهداف يسعى إليها وقادر تصحيح المسار» .

وأضاف:«انتهزنا فرصة فتح باب القيد ودعمنا الفريق بـ 20 لاعبًا في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وهذا بمثابة فريق جديد»، مضيفًا :«سعيد بالإنسجام السريع الذي حدث بين اللاعبين وتطور الأداء في فترة قصيرة».

وتابع:«لم تكن مباراة سيراميكا كليوباترا هي أول إنتصار لنا في الدوري ولكن بالرجوع إلى المباريات التي تعادلنا بها سابقا مع المصري والاتحاد فهي بمثابة إنتصار أيضًا نظرًا لقوة الفريقين وأيضا كانت خارج أرضنا» .

وأكمل:«تواصلت مع علاء عبدالعال، وهنأته على الفوز وسوف ننتظر المزيد، أما عن اللاعبين فنحن سعداء بالتحول الذي حدث في الأونة الأخيرة».