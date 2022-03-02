الخارجية الأردنية تسهل خروج 537 مواطنا من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن موظفي السفارات، قاموا حتى مساء أمس الثلاثاء، بتسهيل إجراءات عبور ودخول 537 أردنيا وعائلاتهم، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا.

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وأكدت في بيان صحفي، أذاعته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، أنه تمّ تأمين الطلاب والطالبات وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

وأشارت إلى وصول المملكة الأردنية 25 مواطنا قادما من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.