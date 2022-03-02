7 دول تشارك في البطولة الدولية للفنون القتالية المختلطة باستاد القاهرة

أعلن محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إقامة البطولة الدولية لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» في مضمار الدراجات باستاد القاهرة يوم الجمعة 4 مارس الجاري بمشاركة 7 دول بجانب مصر الدولة المستضيفة.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن البطولة الدولية تضم أبرز اللاعبين المحترفين في مصر ومن الدول الأجنبية المشاركة في رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»، حيث تمنحهم فرصة الظهور والتألق من أجل سهولة الاشتراك في البطولات الدولية المقبلة.

وأشاد محمد إبراهيم بالعناصر المشاركة في البطولة الدولية الأمر الذي يزيد من أهميتها وقوتها في مجال الاحتراف في رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA».

وقال محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي، إن البطولة تشهد مشاركة نحو 60 لاعب من ضمنهم 14 لاعب أجنبي من 7 دول بواقع لاعب من الولايات المتحدة الأمريكية ولاعب من السعودية وأخر من الجزائر ولاعب من المغرب و6 لاعبين من الأردن وثلاثة لاعبين من سوريا ولاعب من نيجيريا.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي أنه مصر تستعد لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية برياضة الفنون القتالية بعد كونها أصبحت مصدر جذب للاعبين المحترفين في مختلف دول العالم.

من جانبه قال محمود سعيد، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة «MMA» في الاتحاد المصري للمواي تاي أن مصر أصبحت الواجهة العربية في استضافة الأحداث الرياضية للفنون القتالية والمرجع الأول لتسليط الضوء على اللاعبين المحترفين الأمر الذي يساهم في توفير فرص المشاركة لهم في البطولات الدولية.

وأتم رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة «MMA»، تصريحاته أن البطولة تعد احتكاك قوي للاعبين المصريين المحترفين من أجل التعرف على العديد من المدارس الدولية في اللعبة الأمر الذي يصقل مواهبهم يمنحهم المزيد من المهارة.