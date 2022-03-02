التلفزيون الأردني: طائرة إجلاء المواطنين القادمين من أوكرانيا في طريقها إلى المملكة

أقلعت قبل لحظات طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، والتي أُرسلت إلى رومانيا بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني لإخلاء المواطنين الأردنيين، من مطار بوخارست وعلى متنها حوالي ٦٥ من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا، بحسب ما أعلن التلفزيون الأردني.

‏ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في تمام الساعة (3) بعد ظهر اليوم في مطار ماركا العسكري، وسيكون باستقبال القادمين أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، ومدير إدارة الشؤون القنصلية والعمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة.