اليابان ترفع الحد الأقصى لدعم البنزين

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قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية سترفع دعم البنزين الذي تدفعه لمصافي النفط اعتبارا من 10 آذار/مارس الحالي، إذا زاد سعر البنزين عن 172 ين لكل لتر.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية " إن.إتش.كيه " عن المصدر القول إن الدعم سيصل إلى 25 ين لكل لتر بنزين تنتجه مصافي التكرير مقابل 5 ين لكل لتر حاليا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ميزانية برنامج دعم الوقود التي ستمتد إلى ما بعد آذار/مارس المقبل، ستصل إلى 350 مليار ين.

كما تعتزم الحكومة تقديم حزمة دعم لمشغلي سيارات الأجرة والمزارعين وفئات أخرى متضررة من الزيادة الأخيرة في أسعار النفط.

ومن المنتظر الإعلان رسميا عن الخطة خلال الأسبوع الحالي.