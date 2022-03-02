مناقشة 20 بحثًا بالمؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الألسن بجامعة الأقصر

ناقش المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الألسن، عدد من الأبحاث العلمية على هامش جلسات انعقاد المؤتمر.

وأوضح الدكتور محمود النوبي، رئيس المؤتمر، ووكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، أن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، قدموا 20 بحثًا بالمؤتمر من مختلف الأقسام بالكلية، تمت مناقشتها بهدف دعم وتعزيز البحث العلمي بكل ماهو جديد، للارتقاء بكلية الألسن جامعة الأقصر وبأقسامها.

وأشار النوبي إلى أن المؤتمر أوصى بتنظيم فعالياته بشكل دوري سنوي، إلى جانب عقد سيمنار شهريًا بأقسام الكلية لمناقشة موضوعات بحثية، وبهدف تعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن، لتحقيق الهدف الأسمى للمؤتمر وهو إحياء روح العمل الجماعي والتعاون، والتواصل العلمي الفعال بين الباحثين بكلية الألسن من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، مع إبراز دور جامعة الأقصر في رعاية البحوث العلمية والتطلع إلى الأفضل.

ووجه رئيس المؤتمر وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الشكر لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، لقراره بأن تحمل قاعة المؤتمرات بالكلية إسم الراحل الدكتور ربيع سلامة، تقديرًا وعرفانًا بدوره في دعم وإثراء العملية التعليمية بالكلية وخارجها.