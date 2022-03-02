الانفصاليون في دونيتسك يؤكدون حصار مدينة ماريوبول ويتحدثون عن كارثة إنسانية قريبا

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أكد المتحدث باسم الانفصاليين في منطقة دونيتسك الأوكرانية إدوارد باسورين، حصار مدينة ماريوبول الاستراتيجية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول: "كل شيء يسير كما هو مخطط له. ماريوبول محاصرة. القوات ستواصل التحرك في الاتجاه الذي سيساعدنا في النهاية على وقف قصف المناطق السكنية".

ووفقا له، ستبدأ "كارثة إنسانية قريبا في ماريوبول، لن يكون هناك ضوء وطعام".

وأشار إلى أنه في غضون يومين سيتضح كيف سيتطور الوضع في المدينة.

وكان رئيس بلدية المدينة فاديم بويتشينكو قال إن أكثر من 100 شخص من سكان المدينة أصيبوا بالفعل في غارات جوية روسية.

وتقع ماريوبول بالقرب من المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتعد آخر ميناء رئيسي تحت سيطرة الحكومة على بحر آزوف.