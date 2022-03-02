توفيق يعقد لقاءات ثنائية في دورة مجلس وزراء الداخلية العرب

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عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عدداً من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع وزراء داخلية دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وتونس ولبنان واليمن وفلسطين والصومال ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ونائب المديرة التنفيذية لمنظمة اليوروبول.

يأتي ذلك على هامش مشاركة وزير الداخلية فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية.

وتضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى.

وأكد وزير الداخلية خلال القاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب على أهمية وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية ومثيرى الفتن الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها بما يتطلب توحيد الجهود الأمنية العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة.

وشدد وزير الداخلية على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول العربية.

كما استعرض اللواء محمود توفيق خلال مباحثاته مع نظرائه العرب مجمل التطورات على الصعيد الإقليمى، مشيراً إلى أن المعطيات الحالية تؤكد حتمية مجابهة الفكر المتطرف والعمل على محاصرة كافة الظواهر المؤدية لانتشار الإرهاب بالتوازى مع تجفيف مصادر تمويله والتعامل الحاسم مع داعميه.

وتم الإتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الإتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.