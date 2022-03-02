 دورتموند يلغي العضوية الشرفية للمستشار الألماني السابق شرودر لصلته بروسيا - بوابة الشروق
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دورتموند يلغي العضوية الشرفية للمستشار الألماني السابق شرودر لصلته بروسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 6:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 6:50 م

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إلغاء العضوية الشرفية للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، وذلك لصلته بروسيا.

وجاء ذلك نتيجة إصرار شرودر -77 عاما- على عدم التقدم باستقالته من مناصبه الإدارية في شركات الطاقة الروسية المملوكة للدولة، في أعقاب غزو أوكرانيا.

وذكر دورتموند أن راينهارد أوبال، رئيس النادي، أبلغ شرودر شخصيا بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي.

ويعرف شروردر بأنه من مشجعي فريق هانوفر (الدرجة الثانية)، والذي يقول بأنه لازال بإمكانه زيارة ملعبه.

وقال مارتن كيند رئيس هانوفر في تصريحات لقناة "سبورت 1": "لديه صالة مع بعض الأصدقاء، بالطبع يمكنه مواصلة التواجد بها لأنه يدفع مقابل المكان، جيرهارد شرودر ليس موضوعنا حاليا".


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