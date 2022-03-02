تايوان تسجل 49 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالتان، تم انتقالهما محليا و47 حالة قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله إنه تم تسجيل حالتي الإصابة المحليتين، في مدينة "تاويوان" ولهما صلة بإصابات جماعية، شملت أربع مدارس بالمدينة

وبالإضافة إلى حالتي الإصابة المحليتين، سجلت تايوان أيضا 47 حالة إصابة قادمة من الخارج، اليوم، 20 منها لمسافرين، أظهرت الاختبارات إصابتهم في تايوان.

ولم يصدر المركز أي معلومات، فيما يتعلق بحالة التطعيم للحالات القادمة من الخارج.

وحتى الآن، أكدت تايوان 20 ألفا و582 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفا و441 إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة في البلاد عند 853.