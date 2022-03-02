الشرطة النيوزيلندية تعتزم إخلاء مخيم احتجاج لمعارضي التطعيم الإلزامي

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نزل مئات من رجال الشرطة إلى البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء، في محاولة لفض مخيم احتجاج أقامه معارضون للتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا.

وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر إن "المئات" من أفراد الشرطة الإضافيين من جميع أنحاء نيوزيلندا حاولوا فض المتظاهرين الذين يخيمون منذ 23 يوما.

وارتدت الشرطة معدات مكافحة الشغب وحملت رذاذ الفلفل فى عملية ما قبل الفجر.

وتعتبر التطعيمات إلزامية لبعض المهن في نيوزيلندا، بما في ذلك العاملون في المجال الصحي ورجال الإطفاء وقطاع التعليم وفي النظام الإصلاحي والعسكري.

كما يلزم إثبات التطعيم في المقاهي والمطاعم وفي الخدمات الكنسية وفي صالات الألعاب الرياضية.