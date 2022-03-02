نائب محافظ الأقصر ومدير الأمن يشهدان فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية

شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، وذلك بإدارة الحماية المدنية بشارع مديرية الأمن بالأقصر.

وفي هذا السياق، قام العميد إكرامي خير الدين، مدير الحماية المدنية بالأقصر، باستعراض جهود شرطة الحماية المدنية في خدمة أهالي المحافظة مع عرض تفصيلي للمعدات والأدوات المستخدمة التي تؤكد الجاهزية الدائمة في الأقسام المختلفة للحماية المدنية، ومنها قسم الإطفاء، وقسم المفرقعات، وقسم الإنقاذ البحري والنهري وقسم التدريب وغيرها.

ثم قام كلا من نائب المحافظ، ومدير أمن الأقصر، ورئيس جامعة الأقصر، بتسليم شهادات تقدير لأسر الشهداء بالإدارة، ثم قيام أحد البراعم من مدرسة المستقبل الدولية، بتقديم قصيدة شعرية لجهود رجال الحماية المدنية بالمحافظة.

واختتمت الفعاليات بتفقد معرض الحماية المدنية والذي يضم العديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة لكيفية التعامل مع الأحداث الطارئة.

ومن جانبه، وجه نائب المحافظ الشكر لرجال الحماية المدنية، مشيدًا بالدور البارز الذي يبذلونه مع تضحياتهم من أجل إنقاذ الأرواح والممتلكات.