الدفاع اليابانية: مروحية انتهكت المجال الجوية في محافظة هوكايدو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، إن مروحية انتهكت مجالها الجوي في محافظة "هوكايدو" الواقعة أقصى شمال البلاد.

وأضافت الوزارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن مروحية يعتقد أنها تابعة لروسيا دخلت المجال الجوي الياباني قبالة شبه جزيرة نيمورو، الواقعة شرقي "هوكايدو" في حوالي الساعة 10:23 صباح اليوم بتوقيت اليابان.

وأشارت إلى أن طائرات مقاتلة التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية سارعت وأطلقت تحذيرا، موضحة أن المروحية غادرت عقب بقائها في المجال الجوي الياباني لأقل من دقيقة.