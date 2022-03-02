النمسا تسجل 24 ألفا و788 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة

سجلت النمسا 24 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 32 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و704 آلاف و530 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و841.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و26 ألفا و119 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.